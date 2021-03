Renica, mano sul cuore per Diego: «Capitano, non ti dimentico»

Una rosa rossa nella mano destra e la mano sinistra sul cuore. «Con il mio capitano sempre grazie, non ti dimenticheremo mai», la dedica sulla sua pagina Facebook. È stato l'omaggio di Alessandro Renica a Diego Armando Maradona, il capitano del suo Napoli negli anni dei trionfi. L'ex libero, oggi apprezzato opinionista alla trasmissione “Il bello del calcio” dell'emittente Canale 21, si è recato davanti all'altarino dedicato al campione, morto il 25 novembre, in via Emanuele de Deo ai Quartieri spagnoli. Profonda la commozione di Renica, che ha ricordato con i tifosi presenti il forte legame con Diego, a cui era rimasto legatissimo anche alla fine della carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA