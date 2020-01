LEGGI ANCHE

Poteva essere uno degli obiettivi di mercato azzurri per questo inverno, con il Napoli impegnato a guardarsi intorno anche per un esterno sinistro, ma il suo futuro sembra essere lontano dall'Italia.lascia ile si trasferisce in Turchia, cambia lingua e campionato per sposare - spera lui - la causa del Fenerbahce.«Il giocatore è stato recentemente a Istanbul per una vacanza e gli piacerebbe vivere lì», a parlare è l'agente del terzino svizzero Gianluca Di Domenico. «È una delle città più belle al mondo e il mio giocatore vuole giocare nel. Non c'è ancora l'accordo, ma se la società turca vuole si può arrivare a un accordo in tempi rapidi» ha confessato a Trt Sport.