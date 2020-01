LEGGI ANCHE

La notizia arriva dalla Svizzera e sembra avvicinare ilal suo nuovo terzino. Gli azzurri, secondo quanto riportato da RSI in queste ore, sarebbero infatti vicinissimi a Ricardo Rodriguez , il sudamericano di passaporto Svizzero che veste i colori rossoneri deled è pronto a lasciare Milano. Il Napoli, che ha bisogno di un sostituto sulla fascia, pensava a lui già da diverse settimane.Il mancato passaggio al(per via del fair play finanziario che ha bloccato il mercato dei turchi) e la conoscenza con Gattuso avrebbero però riportato il club azzurro in pole position. Il terzino della nazionale rossocrociata ritroverebbe a Napoli il suo ex allenatore che dovrebbe garantirgli una maglia da titolare in modo da non perdere il treno che porta a. La firma sarebbe già attesa nelle prossime ore, Rodriguez arriverebbe in azzurro in prestito con diritto per il riscatto.