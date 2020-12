«Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda». Così Fabio Paratici ha commentato brevemente la notizia del giorno. Il Coni ha infatti accolto il ricorso presentato dal Napoli contro la sconfitta a tavolino rimediata contro la Juventus a ottobre, vanificando il 3-0 e eliminando anche il punto di penalizzazione che c'era stato in classifica.

«Quando ci diranno di giocare andremo a giocare, detto questo c’eravamo anche il 4 di ottobre» ha continuato il dirigente juventino a Sky Sport. «Distanza dal Milan? Noi siamo abituati a vincere i campionati, sappiamo che dobbiamo vincere 30 partite per vincerlo. De Laurentiis ha detto che siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato e che il Napoli segue sempre le regole, ma è un’ovvietà che rimane tale».

