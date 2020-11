L'incubo Covid è la vera variabile impazzita di questo inizio di stagione. Il Napoli lo ha imparato a sue spese con la trasferta mancata sul campo della Juventus lo scorso 4 ottobre, gara che agli azzurri è costata una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Da quel precedente, allora, l'allerta è salita alle stelle, soprattutto quando ci sono da giocare delle gare in campo europeo. Il primo vero campanello d'allarme si è acceso alla vigilia della gara contro l'Az Alkmaar, quando la squadra olandese è partita per Napoli senza 13 giocatori, tutti risultati positivi al Covid nei giorni precedenti alla sfida. Un problema non da poco per l'allenatore che però è riuscito non solo a mettere in campo 11 titolari, ma a strappare anche una preziosissima vittoria al San Paolo.

La situazione potrebbe essere analoga anche per la sfida contro il Rijeka visto che nei giorni scorso alcuni giocatori della squadra croata che domani sera ospiterà il Napoli, hanno accusato dei sintomi influenzali. Solo nella giornata di ieri, però, i calciatori sono stati sottoposti al tampone di rito che si effettua 48 ore prima delle gare europee, e nella mattina di oggi si conosceranno i risultati. Intanto già il presidente del club Damir Miskovi parlando ai microfoni del portale Novi List ha iniziato a mettere le mani avanti. «Dall'inizio del Coronavirus, i giocatori non si sono allenati né hanno giocato per due mesi, poi da giugno hanno giocato a ritmo sabato-mercoledì-sabato o ora domenica-giovedì-domenica. Non abbiamo ottenuto risultati a giugno, l'obiettivo ora è quello di provare a vincere la Coppa di Croazia e andare il più lontano possibile in Europa». Il giallo sulle condizioni dei suoi tesserati, però, resta, anche se fino a ieri sera dal club nessuno ha confermato la positività di alcun membro del gruppo squadra (tra calciatori e staff). L'allarme lo ha lanciato solo l'allenatore Rozman che nei giorni scorsi ha dichiarato tutta la sua preoccupazione per la gara di Napoli con il rischio di dover schierare i ragazzi del settore giovanile. Mentre il direttore sportivo del club croato Ivan Mance ha detto di non aver alcun dubbio circa il regolare svolgimento della gara in programma domani sera a Rijeka. Anche il rischio, vista la situazione dei contagi in Europa e nel Mondo, resta sempre alto.

Sullo sfondo c'è il solito protocollo Uefa. Lo stesso che non ha impedito il normale svolgimento della partita tra Napoli e Az Alkmaar nonostante la presenza di tanti positivi nella squadra olandese. Per l'Uefa, infatti, non ci sono margini di richiesta di rinvio di una partita se entrambe le squadre hanno almeno 13 giocatori (di cui un portiere) a disposizione e considerando che ogni club può considerare in lista sia i giocatori della prima squadra che del settore giovanile, il rischio è molto basso. Solo qualora una delle due squadre non avesse i 13 giocatori disponibili, entra in gioco il comitato etico dell'Uefa che sulla base delle contingenze determina la sconfitta a tavolino o la possibilità di rinvio a data da destinarsi. Questo, però, non sembra il caso di Rijeka-Napoli, anche se resta forte il dubbio circa le condizioni dei giocatori croati che nella giornata di ieri accusavano sindrome influenzale. Nel Napoli, invece, anche il giro di tamponi effettuato ieri ha dato esito negativo per tutto il gruppo che per tanto nella giornata di oggi partirà alla volta della Croazia.

