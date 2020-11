Finlandese, 42 anni e una comprovata esperienza internazionale ormai decennale. Mattias Gestranius sarà l’arbitro indicato dall’Uefa per il match di giovedì sera in Croazia tra il Rijeka padrone di casa e il Napoli di Gennaro Gattuso, terzo turno del Gruppo F di questa Europa League che vede impegnati gli azzurri.

Il fischietto finlandese sarà accompagnato da Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare e dal IV uomo Joni Hyytia. Sarà una prima volta assoluta per Gestranius con il Napoli e con una squadra italiana in Europa. Non sarà, invece, un esordio con il Rijeka: l'arbitro aveva infatti già diretto i croati in Europa League nel novembre di tre anni fa, nella trasferta greca in casa dell’AEK Atene che si era conclusa sul 2-2.

