Il ko contro il Sassuolo è ancora un ricordo vivo nella testa dei tifosi e di Gennaro Gattuso, che però spazza via le nubi dei dubbi in vista della gara di domani in Europa League. «Non dobbiamo capire che Napoli siamo. Non dobbiamo dimostrare nulla, ma continuare a fare il nostro calcio. Secondo me siamo sulla strada giusta» ha detto subito l’allenatore azzurro in conferenza: «Non credo che abbiamo fatto male contro l’AZ Alkmaar, contro il Sassuolo abbiamo creato sette palle gol concedendo pochissimo, e non è cosa facile. Non so che partita abbia visto tutta l’Italia».

Non ho bei ricordi qui, tre anni fa c’era una squadra completamente diversa, molto tecnica. Domani invece troveremo una squadra pronta a difendersi bene. In Europa partite facili non ce ne sono, soprattutto in questa situazione strana che viviamo. Sappiamo di dover rispettare il nostro avversario ma vogliamo i tre punti» ha continuato Gattuso. «Formazione? Saremo sulla stessa direzione di quello che avete visto contro la Real Sociedad. Valuteremo domani anche Insigne». Poi il messaggio per Maradona: «Gli auguriamo il meglio, è forte e ne ha passate tante in questi anni. Lo aspettiamo a Napoli».

Ultimo aggiornamento: 19:22

