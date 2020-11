Nuovo look, capello biondo argentato, solita grande voglia e determinazione: Insigne sta bene, ha smaltito il leggero infortunio muscolare accusato contro la Real Sociedad e partirà oggi con la squadra per la trasferta di Europa League contro il Rijeka.

Farà parte dei convocati e la sensazione è che partirà dalla panchina, trovando spazio a partita in corso e tornando poi titolare domenica a Bologna. Gattuso farà oggi nella rifinitura a Castel Volturno una verifica ulteriore e prenderà la sua decisione perché il capitano ha totalmente recuperato svolgendo le ultime due sedute in gruppo e quindi potrebbe partire anche da titolare domani sera contro il Rijeka. In giornata, quindi, le ultime valutazioni del tecnico con il giocatore che è tornato disponibile (tutti negativi, intanto, i tamponi effettuati lunedì dal gruppo squadra). Una certezza c'è già, il problema muscolare della settimana scorsa in Spagna era di lieve entità, una leggera contrattura e Lorenzo dopo tre giorni di riposo e terapie ha potuto riprendere regolarmente la preparazione con i compagni svolgendo per intero il lavoro di gruppo. Una buona notizia per lui e per il Napoli: il capitano, infatti, era stato il grande protagonista del successo nel derby con il Benevento e la sua assenza nel match contro il Sassuolo (al quale ha assistito al San Paolo dalla tribuna) si è avvertita molto: la sua presenza in attacco è fondamentale. E importantissima è anche la sua presenza nell'Italia di Mancini, l'attaccante di Frattamaggiore si è ripreso e potrà rispondere alla convocazione del ct azzurro per le prossime due partite con Polonia e Bosnia decisive per l'Italia nel girone di Nations League.

Insigne, quindi, torna in corsa per una maglia da titolare già per il match di Rijeka da esterno d'attacco a sinistra, dove il ballottaggio è con Lozano. La novità certa sarà al centro del reparto offensivo, contro il Rijeka la punta più avanzata sarà Petagna al posto dello squalificato Osimhen. E poi le scelte per le altre maglie in attacco con Gattuso che ora ha nuovamente a disposizione anche Elmas e Zielinski, guariti dal coronavirus, che però non sono ancora al top e dovrebbero quindi proseguire in maniera graduale il loro ritorno in squadra. Ampia scelta per Ringhio, quindi, a partire da Mertens che insegue il suo primo gol stagionale in Europa e Politano decisivo invece per il successo contro la Real Sociedad: domani sarà una partita molto importante ai fini della qualificazione, il Napoli, infatti, ora è secondo con la formazione spagnola tre punti dietro l'Az e nel doppio confronto contro il Rijeka dovrà cercare di conquistare sei punti. Sicuramente il ritorno di Insigne è da considerare molto importante sotto tutti i punti di vista: l'attaccante di Frattamaggiore era stato già costretto a fermarsi per un problema muscolare (lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro) ed è tornato dopo un mese nel secondo tempo del match di Europa League con l'Az. Stavolta il contrattempo muscolare è stato decisamente meno grave e sono arrivate presto notizie rassicuranti sulle sue condizioni: in allenamento ha dato subito ottimi segnali e il suo recupero è stato lampo. Insigne ha segnato due gol in campionato, il primo al Parma e il secondo al Benevento, tutti e due in trasferta ed è ancora all'asciutto al San Paolo e in Europa League. Di gol europei con la maglia azzurra ne ha segnati sedici (12 in Champions e 4 in Europa League) e proverà ad allungare ancora: contro la Real Sociedad fu costretto a fermarsi dopo solo venti minuti ma con il Rijeka tornerà a disposizione, un rientro importantissimo per il Napoli.

