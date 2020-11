Carico più che mai, una voglia matta di sfruttare al meglio l'occasione contro il Rijeka: Petagna sogna il suo primo gol europeo con la maglia del Napoli, dopo quello decisivo in campionato messo a segno nel derby di Benevento.

Si sta godendo al massimo la sua avventura a Napoli, ha sempre dato tutto se stesso in ogni singolo allenamento, una qualità che è piaciuta subito a Gattuso. Stasera sarà titolare contro il Rijeka, giocherà dal primo minuto al posto dello squalificato Osimhen: fisicità, grinta, spirito di sacrificio, forte di testa, con un sinistro esplosivo ma molto affidabile anche con il destro come dimostrato nel gol al Benevento. Petagna ci ha creduto fin dal primo giorno che firmò con il Napoli, dentro di sé sapeva fortemente di potersi giocare le sue carte in maglia azzurra ed è riuscito a guadagnare la stima di Ringhio: ora vuole lasciare il segno con i gol e diventare sempre più protagonista nel Napoli di Gattuso. Tra i sogni c'è l'Italia di Mancini, una convocazione del ct azzurro: l'esordio lo fece con Ventura nel 2017 nell'amichevole vinta 2-1 ad Amsterdam contro l'Olanda. Tutto dipenderà dal suo rendimento con il Napoli e il suo obiettivo è fare il massimo in ogni occasione, proprio per sfruttare al meglio tutte le chance: stasera l'avrà contro il Rijeka, la sua seconda partita da titolare in Europa League dopo quella della scorsa settimana contro la Real Sociedad (l'esordio lo aveva fatto nel secondo tempo contro l'Az al San Paolo). Quattro presenze in campionato, partendo sempre dalla panchina, in tutto 91 minuti e comunque sempre il contributo giusto richiesto da Gattuso anche nella fase di non possesso e nel pressing sui difensori avversari per disturbare l'impostazione dal basso.

Punta avanzata nel 4-2-3-1 di Gattuso, un centravanti diverso rispetto a Osimhen, preferisce più ricevere palla e proteggerla per girarla ai compagni rispetto alla ricerca della profondità e tra le sue qualità migliori c'è il colpo di testa, bravo a girare in porta i cross dalle fasce, o dai calci d'angolo e dalle punizioni laterali. Difficile da marcare per la sua forza fisica, si è rapidamente messo in forma anche dal punto di vista atletico, nonostante sia stato costretto a saltare il ritiro a Castel di Sangro per la positività al Covid 19. Dopo la guarigione gli allenamenti li ha cominciati a Castel Volturno e ci ha messo poco per raggiungere la migliore condizione ed entrare in perfetta sintonia con i compagni. Una delle frecce in attacco di Gattuso: il reparto offensivo che contro il Rijeka vuole cancellare la brutta serata contro il Sassuolo, le tante occasioni non sfruttate e il ko, il primo in campionato, secondo stagionale dopo quello contro l'Az. E a far gol ci proverà Petagna con gli altri attaccanti che schiererà Gattuso: ieri era particolarmente carico nell'allenamento di rifinitura a Castel Volturno, questa sua grande voglia era evidentissima nell'ultima seduta prima della partenza per Fiume. L'Europa League la giocò già con l'Atalanta, nel 2017-2018, il suo ultimo anno a Bergamo, e segnò due reti, quello dell'1-0 al Lione sancì il primo posto del girone con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dopo i due anni alla Spal la grande occasione con il Napoli: il club azzurro lo acquistò a gennaio scorso, poi Petagna è rimasto in prestito alla Spal fino al termine della stagione. Da due mesi ha cominciato l'avventura in maglia azzurra, con il 4-2-3-1 di Gattuso è il vice Osimhen e vuole sfruttare al meglio tutti gli spazi. A cominciare da stasera contro il Rijeka.

