«Faccio i complimenti al Napoli ed alla mia squadra, hanno dato il massimo». Simon Rozman applaude il suo Rijeka, autore di una grande prestazione contro gli azzurri. «Sono contento di quanto fatto, peccato per le occasioni sprecate. In Europa non puoi permetterti errori perché vieni subito punito. Se il palo di Menalo fosse finito in rete avrebbe fatto spaventare il Napoli nel finale. Autogol di Braut? Non posso rimproverargli nulla, è giovane e può solo migliorare».

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso non perdona i suoi: «Forse pensavamo di venire in gita»

«Abbiamo dato il massimo, c'è il rimpianto per i troppi infortuni ma sono realista: questo è il massimo che potevamo fare» ha continuato Rozman in conferenza al fischio finale. «Non so quale sia la squadra più forte del girone: ci sono tre squadre fantastiche, saranno i dettagli a decidere chi passerà il turno. Ma chi lo farà andrà lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA