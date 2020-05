© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca sempre meno al rinnovo dii: forse, solo un volo aereo, quello che diverrà possibile a partire, probabilmente, dal 15 giugno. Perché si attende solo che l'agente Bolek possa arrivare in Italia per celebrare un prolungamento definito. Quattro anni di contratto con opzione per il quinto, con una clausola che resta importante (vicina ai 100 milioni) ed un ingaggio da top player: 4,5 milioni a stagione, compresi i bonus (anche quello alla firma). In queste ore il contratto è al vaglio dei legali di Bolek, ma salvo eventi eccezionali, il rinnovo è blindato: superata anche qualche incomprensione tra i vertici azzurri e l'entourage. Questo il motivo per il quale, nelle scorse ore, Zielsinki ha manifestato agli amici più cari tutta la sua soddisfazione: restare in azzurro era la sua priorità.Non c'è più nulla da vagliare sul contratto biennale che legheràal Napoli: dai bonus alla parte fissa è tutto pronto. Resta una firma ufficiale ed una risposta (oltre che il desiderio di conoscere il comportamento di De Laurentiis sulle mensilità non corrisposte causa stop al campionato) sulle conseguenze legali delle multe post-ammutinamento. Mertens ha chiesto al Napoli di accelerare, la prossima settimana ha voglia di risposte e di firmare: possibile che sia certificato l'atteso prolungamento di contratto.