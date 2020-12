Cristiano Giuntoli analizza la gara del Napoli in Olanda contro l'AZ Almaar, una partita importante per il passaggio del turno. «All'andata al San Paolo giocarono un calcio che non è il loro calcio, forse anche per alcune defezioni che avevano. Fu una gara complicata, sbagliammo molto in campo non trovando gli spazi giusti per fare gol e prendendolo nell'unica loro azione. Forse sarà una gara diversa questa sera», ha detto il ds azzurro.

Sempre centrale il rinnovo di Gattuso a Napoli: «So che gli avvocati si stanno scambiando le ultime carte. Noi siamo d'accordo su tutto, negli ultimi giorni sono arrivati i contratti ultimati e ora ne stanno discutendo gli avvocati delle parti» ha confermato Giuntoli a Sky. «Rino ha fatto la sua gavetta, è una persona diversa da Ancelotti, sicuramente più agitata di lui ma è un fatto caratteriale. Sono due grandi professionisti. Sconfitta col Milan? Gattuso l'ha spiegato bene: c'è stata poca umiltà in campo».

