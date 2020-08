Dopo la retrocessione nel campionato Primavera-2, il Napoli ha dato una svolta alla prima formazione del vivaio. Annunciato l'arrivo del direttore sportivo Aladino Valoti come dirigente responsabile della Primavera, il club azzurro sta per ufficializzare la nomina di Giancarlo Riolfo, 51 anni, ad allenatore. Riolfo ha una lunga esperienza in Lega Pro e la sua ultima squadra è stato il Carpi. © RIPRODUZIONE RISERVATA