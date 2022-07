L'attesa per le parole di Spalletti ai tifosi insieme con Di Lorenzo e Rrahmani, ma soprattutto le ultime di mercato in arrivo: Kalidou Koulibaly e il Napoli sembrano sempre più lontani, in attesa dell'arrivo a Dimaro di Aurelio De Laurentiis. Ne parliamo alle 19 con lo studio del Mattino Tv, tra ritiro e mercato.