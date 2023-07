Ritiro Napoli 2023, Rudi Garcia taglia i giovani: in undici lasciano Dimaro

Un sabato da record per le presenze a Dimaro, ma anche un sabato di rivoluzione per il Napoli: dopo l'amichevole contro l'Anaune che ha visto impegnati tanti calciatori azzurri delle giovanili, infatti, il gruppo a disposizione di Rudi Garcia ha cambiato volto e pelle in vista del secondo impegno contro la Spal e della fase cruciale della preparazione estiva.

Come confermato anche dal club, hanno lasciato la sede del ritiro di Dimaro in undici: Turi, Marchisano, D’Avino, Iaccarino, Vergara, Spavone, Russo, Ambrosino, Cioffi, Marranzino e D’Agostino gli azzurrini che hanno salutato il gruppo. Con la prima squadra restano invece Coli Saco e Obaretin, anche impegnati da Garcia negli ultimi allenamenti.