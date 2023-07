Ritiro Napoli 2023, il Mattino da Dimaro live con Claudia Mercurio

Nel giorno del ricordo di Achille Ajello, super tifoso del Napoli morto due anni fa, torna Torna il Mattino da Dimaro con Claudia Mercurio.

La figura di di Achille Ajello è stata ricordata stamani in una toccante cerimonia ospitata sulla tribuna coperta dello stadio comunale di Dimaro Folgarida. Achille ha sempre partecipato ai ritiri del Napoli a Dimaro Folgarida tanto da divenire negli anni l’immagine stessa dell’appuntamento sinora ospitato per dodici volte in Val di Sole.