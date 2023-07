Ritiro Napoli 2023, il questore di Trento: «Dieci giorni perfetti tra controlli e festa per lo scudetto»

È una delle curiositàviste in questi giorni in Val di Sole. Se tradizionalmente all'esterno degli stadi inglesi per il servizio di controllo dei tifosi siamo abituati a vedere agenti a cavallo a controllare i tifosi, dal ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, nella valle tradizionalmente votata delle mountain bike, arriva una novità: gli agenti di polizia eBiker. A ideare la novità, che sarà estesa all'intero Trentino, è il questore Maurizio Improta (napoletano, figlio del prefetto Umberto) che dallo scorso ottobre, grazie alla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, ha istituito un apposito servizio Ebike presso la Questura con il coinvolgimento di una trentina di agenti specializzati. «È una iniziativa in linea con le nuove sensibilità in chiave ecologica - spiega il questore Improta - che si è che ci ha donato due prototipi di biciclette elettriche. Altre sei sono in fase di allestimento e grazie alla trentina di agenti addestrati potremo garantire il servizio di quattro unità a Trento, due a Rovereto e due a Riva del Garda». L'intento è quello di poter svolgere immediati passaggi nelle zone verdi, nelle vicinanze delle scuole e in occasione dei mercati cittadini. In totale sicurezza ed efficienza. «Con questa novità abbiamo degli agenti facilmente identificabili dai cittadini e pronti ad intervenire in tempi rapidissimi in luoghi non sempre raggiungibili agevolmente con mezzi a motore», aggiunge il questore di Trento, in questi giorni impegnato a Dimaro Folgarida nelle attività di ordine pubblico che vedono impiegati una quarantina di agenti di polizia e carabinieri.

Un ritiro blindato, anche se quasi nessuno se ne è accorto.

Ma ogni giorno ci sono stati almeno sessanta agenti di polizia che hanno provveduto a vigilare sulla sicurezza delle migliaia di appassionati che sono venuti in Val Di Sole. Il questore Improta ha provveduto personalmente a coordinare le attività, non solo a Dimaro ma anche in tutta la provinca, dove sono numerose le squadre impegnate nei loro ritiri estivi. «Le preoccupazioni sono sempre tante, ma quel che conta è lavorare per poter immaginare di fronteggiare tutte le situazioni di potenziale pericolo. Quando c'è tanta folla, i rischi sono tanti: non c'è solo il precedente di piazza San Carlo a Torino, ma anche il timore che possa avvenire episodi di intolleranza».