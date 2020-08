© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con le dovute precauzioni si può tornare alla normalità». Ha parlato così il presidente della Regione Abruzzoa Radio Kiss Kiss, annunciando importanti novità per il ritiro azzurro: «È la prima volta in Italia che si permette al pubblico in maniera ridotta allo sport. Siamo riusciti a fare tante cose nonostante i tempi fossero molto ridotti, credo possa essere uno stimolo, ho parlato con De Laurentiis affinché utilizzi questo argomento nelle sue discussioni con la Lega».Aumentare le presenze allo stadio è un'idea? «Ne parlerò con chi di dovere, qui vicino abbiamo utilizzato un protocollo più particolare sul distanziamento sociale, con tribune diversificate per gruppi ed arrivare oltre le 2000 persone» ha confessato. «Magari anche lo stadio potrebbe avere accessi separati e potremmo studiare numeri diversi. Il Sindaco ed i gestori dell’impianto valuteranno, potremmo lavorarci per le amichevoli con vari punti d’accesso: magari potremmo arrivare a 500 persone per settore e raddoppiare gli accessi. Nei prossimi anni si potrebbero fare tante cose: magari arriva il Real Madrid oppure il».