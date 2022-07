Napoli in ritiro a Castel di Sangro: quattro test aspettando il campionato

Ricomincio da tre. Dopo Dimaro, torna anche Castel di Sangro per il terzo anno di fila. Dal Trentino si arriva un po' più a Sud, ma sempre a tanti metri sul livello del mare di Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si ritrova questa mattina per cominciare la seconda fase di lavoro estivo e dopo i giorni di Dimaro saranno due le settimane di preparazione che gli azzurri vivranno in Abruzzo. Quattordici giorni di allenamenti, ma anche e soprattutto di amichevoli dal respiro internazionale che permetteranno di mettere benzina nelle gambe e soprattutto valutare meglio il livello della squadra nel suo completo, molto più di quanto fatto fin qui in Val di Sole, dove i giocatori erano arrivati nel corso del ritiro perché molti avevano goduto di qualche giorno di riposo in più perché impegnati con le rispettive nazionali.

Si parte subito forte, la prima amichevole contro l'Adana Demispor del napoletano Vincenzo Montella e Balotelli, uno che più volte è sembrato nei radar azzurri viste anche le necessità affettive. In totale saranno quattro le amichevoli che attendono la squadra di Spalletti: dopo i turchi dell'Adana (27 luglio ore 20.30) ci saranno tre spagnole come Mallorca (31 luglio ore 20.30), Girona (3 agosto ore 18.30) e poi la chiusura contro l'Espanyol, la sera del 6 agosto (ore 19). Al triplice fischio ci sarà il rompete le righe, ma solo per qualche ora visto che una settimana dopo comincerà la nuova Serie A. In mezzo al programma di amichevoli - giocate tutte allo Stadio Patini, che sin dal primo anno ospita le sedute della squadra - tanti allenamenti per gli azzurri con e senza tifosi: confermata la formula già vista a Dimaro, con il doppio allenamento prima mattutino (ore 10) e poi pomeridiano (ore 17.30). Saranno sette gli allenamenti a porte chiusi previsti dal club - ma possono variare in base agli sviluppi del ritiro - con il patron atteso in Abruzzo.

Sia il presidente della Regione Marsilio che il sindaco Caruso, infatti, in questi giorni hanno inviato più di un messaggio al numero uno del Napoli: «Lo aspettiamo a Castel di Sangro e lo porteremo in pubblico» hanno detto quasi in coro nelle ultime ore. L'obiettivo, infatti, è capire se l'auto-esilio dorato dello Sporthotel Rosatti di Dimaro possa continuare anche nella incantevole struttura scelta dal club per la permanenza. Come lo scorso anno, infatti, il Napoli alloggerà nelle due settimane abruzzesi non a Castel di Sangro ma all'Aqua Montis Resort & Spa, splendido e immenso hotel che si trova a Rivisondoli, a quindici minuti di distanza dalle strutture che vedranno gli azzurri allenarsi. La formula inaugurata lo scorso anno ha convinto la società che l'ha così puntualmente riproposta.

La squadra arriverà oggi dopo le 12 per il pranzo, poi il primo allenamento al pomeriggio. Ma il ritiro di Castel di Sangro spera di cambiare volto rispetto alle edizioni 2020 e 2021, caratterizzate tristemente dal Covid: l'organizzazione ha infatti previsto spettacoli ed eventi in piazza, non solo con vari artisti ma anche con i tesserati azzurri che potranno così venire a contatto con i tifosi. Scontata la presenza di Spalletti, meno quella dei calciatori, in attesa che i colpi in entrata del mercato diano maggiore vigore all'estate azzurra e al morale dei napoletani. «I biglietti per le quattro amichevoli internazionali sono pressoché esauriti e, quanto all'affluenza di tifosi, ci sono alberghi prenotati anche in Molise», spiega il governatore Marsilio.