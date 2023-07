Ritiro Napoli a Dimaro, la prima conferenza di Rudi Garcia live

Primo giorno di Dimaro e prima conferenza stampa per Rudi Garcia, neo allenatore azzurro che si presenta anche in Trentino dopo l'esordio ai microfoni napoletani di Capodimonte di qualche settimana fa.

La squadra azzurra si è già allenata davanti alle migliaia di tifosi napoletani già arrivati in Val Di Sole per seguire da vicino i lavori, ma nella testa di tutti c'è soprattutto la questione mercato con i calciatori azzurri che andranno via e quelli che arriveranno per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore francese.

Dopo le parole di Rudi Garcia, domani si presenterà anche Mauro Meluso, neo direttore sportivo che per la prima volta parlerà ai tifosi azzurri e prenderà ufficialmente il posto di Cristiano Giuntoli.