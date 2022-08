Il Mattino da Castel di Sangro live aspettando Napoli-Girona

Il Mattino da Castel di Sangro cambia pelle e inverte i soliti appuntamenti quotidiani in occasione del match amichevole tra Napoli e Girona. Dalle 12 collegamenti in studio per “Ritiro e Mercato”, per analizzare insieme con i tifosi da casa quelle che sono state le ultime avvincenti ore di mercato tra gli affari fatti e quelli ancora da fare per il Napoli di Spalletti. Poi, dalle 20.15 saremo nuovamente live all’esterno dello Stadio Patini di Castel di Sangro per la nostra diretta tra i tifosi, tra le analisi a caldo, le sensazioni, l’atmosfera dei fan azzurro dopo la terza amichevole stagionale degli azzurri di Luciano Spalletti.

