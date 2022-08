Ultimo giorno da Castel di Sangro per Il Mattino e ultime ore anche per il Napoli di Spalletti che questa mattina lavora a porte chiuse e nel pomeriggio si abbandonerà all’ultimo abbraccio dei tifosi in Abruzzo prima del match amichevole conclusivo contro l’Espanyol. Con Claudia Mercurio, Alessandro Renica e i tanti tifosi presenti a Castel di Sangro.