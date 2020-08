LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli sarà a Castel di Sangro il prossimo 24 agosto e a gestire gli accessi dei tifosi allo stadio sarà proprio il club, come confermato dal sindaco: «Stiamo cercando di creare la migliore accoglienza possibile per i tifosi del Napoli. Per la vendita dei biglietti per assistere ad allenamenti e partite, sarà la società a gestire tutto» ha detto.«In città e nelle città vicine, abbiamo il sold-out. Ci siamo già organizzati con ampi parcheggi, percorsi dedicati per andare allo stadio, con indicazioni precise» ha continuato Caruso a Radio Kiss Kiss. «Amichevoli? Sicuramente ilgiocherà col Castel di Sangro, ma non escludo possa esserci un triangolare, almeno così ho sentito in queste ultime ore».