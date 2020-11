Non è una serata convincente quella di Fiume per il Napoli di Gennaro Gattuso, ma gli azzurri provano a salvare il bicchiere mezzo pieno sui social. «Era fondamentale vincerla e l’abbiamo fatto. Ora pensiamo al campionato» ha scritto su Twitter Kalidou Koulibaly, tra gli elementi più in ombra ieri sera contro il Rijeka. Con lui, in difesa, anche Giovanni Di Lorenzo: «Continuiamo ad inseguire i nostri obiettivi con la stessa determinazione».

«In Europa non ci sono mai partite facili, bravi tutti a riprenderla!» il messaggio ai tifosi di Matteo Politano, titolare in Croazia. A trovare spazio anche Faouzi Ghoulam, che ha festeggiato per i tre punti portati a casa, così come Alex Meret, ieri sera fondamentale per portare a casa il risultato: «Vittoria importante su un campo difficile!» il messaggio del portiere azzurro.

Era fondamentale vincerla e l’abbiamo fatto. Ora pensiamo a @SerieA 💪🏿 Il était essentiel de le gagner et nous l'avons fait. Maintenant il faut penser à la #SerieA 💪🏿 Winning it was essential and we did it. Now let's think about the #SerieA 💪🏿 ⚽️ #RijekaNapoli 1-2 🇸🇳 #KK pic.twitter.com/1Laxj9iSQG — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 5, 2020

