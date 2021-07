Insigne, il fratello Roberto resta in B: pronto a dire sì al Monza di Galliani

Sempre in B, ma con una maglia diversa. Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, è pronto a salutare definitivamente il Benevento con cui ha giocato nelle ultime stagioni (anche in A) per spostarsi di qualche chilometro e approdare a Monza, alla corte di Galliani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il minore dei fratelli Insigne l'accordo con il club biancorosso è a un passo: l'ex prodotto del vivaio del Napoli, ha giocato le ultime due stagioni con il Benevento, protagonista anche nella risalita in A della stagione 2019/20. Un'annata in chiaroscuro, l'ultima, in Serie A, quindi la possibilità di lasciare la Campania e ripartire dal Monza.