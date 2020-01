© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccolo il terzino sinistro. Perché è chiaro, chiarissimo che il Napoli non si fida più di Ghoulam. All'ultimo chilometro Rodriguez supera il terzetto di esterni del campionato greco (Koutris, Tsimikas e Giannoulis) e conquista la maglia azzurra. Un blitz a sorpresa, perchéaveva raggiunto da una settimana l'accordo col Fenerbahce con la formula del prestito con obbligo sui 5-6 milioni di euro, ma il blocco di mercato del club turco ha complicato improvvisamente l'affare. Gianluca Di Domenico, l'agente di Rodriguez, ha messo in allerta il ds Giuntoli già nella giornata di domenica sulle difficoltà di portare il terzino svizzero in Turchia e a quel punto Giuntoli ha iniziato a riprendere i contatti con il Milan, che si sono interrotti a metà gennaio: il Napoli lo prende in prestito senza obbligo di riscatto e i rossoneri, che hanno avuto dei tentennamenti sulla formula, alla fine stanno per dire di sì. Anche se una risposta non è ancora arrivata. In ogni caso il riscatto è fissato a 8 milioni di euro. Dei nomi sul tavolo, sicuramente quello di Rodriguez è il preferito da Gattuso che lo conosce perché lo ha allenato per un anno e mezzo al Milan: Rodriguez prende al Milan 2,1 milioni di euro di ingaggio e al Napoli ne prenderà 1 netto per i prossimi 4 mesi. Poi se ne riparlerà. Perché il riscatto è legato a una serie di obiettivi.È chiaro che questa mossa serve anche a mettere fretta a Ghoulam che continua a dire di no a ogni proposta che arriva: è fermo ormai dal 6 ottobre quando ha disputato l'ultima gara contro il Torino. Da allora è passato da un malanno a un altro: il suo agente Mendes ha il mandato a piazzarlo altrove ma il forte ingaggio (e il fatto che il Napoli non vuole contribuire al pagamento) lo tengono fermo qui: ma attenzione, perché l'arrivo di Rodriguez spingerà Gattuso, inevitabilmente, a metterlo fuori lista. E sarà così ancora più complicato in estate trovare una sistemazione.Nonostante la Spal spinga per rimandare il discorso più in là nel tempo, Beppe Riso è stato chiaro e ha spiegato ai vertici del club emiliano cheha un accordo con il Napoli (anche sui diritti di immagine). Il club di De Laurentiis ha messo sul tavolo non più di 15 milioni, è disposto ad aggiungere eventuali bonus. A queste condizioni, inferiori rispetto ai 20 milioni richiesti dalla Spal, si può chiudere adesso ma per luglio, lasciando l'attaccante a disposizione del tecnico Semplici e della squadra che è in lotta per la permanenza in serie A. Attenzione a Pinamonti, che pure Raiola ha offerto al Napoli. Ma è soprattutto caldissima la pista che porta al classe 1999che spinge con il Mainz per la cessione. Llorente che pure ha l'Inter che sta spingendo, resterà in azzurro fino a giugno se non dovesse arrivare un altro vice-Milik. Ma Gattuso vuole Petagna adesso e quindi non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un rilancio per costringere la Spal a dire di sì al trasferimento fin da adesso. L'affare Petagna è in linea con le nuove strategie di mercato del Napoli che si è già assicurata Amir Rrahmani, difensore classe 1994. Le trattative tra azzurri e gialloblù non si fermano qui, perché i due club hanno trovato un accordo anche per, centrale albanese classe 2000 che compirà 20 anni il prossimo 8 febbraio. L'intesa fra Napoli e Verona si basa su una cifra pari a 20 milioni di euro più altri quattro di bonus.A centrocampo, se non dovesse sbloccarsi la trattativa per Amrabat, De Laurentiis ha puntatodel Cagliari ma la sua valutazione è altissima: 40 milioni. La stessa cifra che la Fiorentina chiede per Castrovilli. In ogni caso, è un Napoli scatenato che, dopo Rodriguez, potrebbe non fermarsi ancora.L'esterno ha postato su Instagram le sue prime dichiarazioni da calciatore azzurro: «Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l'ora di scendere in campo per questi colori! Grazie anche all'Inter per l'opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!». Poche ore prima il presidente De Laurentiis aveva postato il suo benvenuto a Politano, il suo tradizionale, essenziale, modo per annunciare l'ingaggio di un calciatore. Certo, in questa finestra di mercato, il numero uno del club azzurro ha dimostrato che quando vuole le operazioni le chiude davvero in una manciata di giorni.