La Roma attende il sì di Arkadiusz Milik , ma soprattutto il nulla osta del Napoli, club che nelle ultime ore non ha risolto tutte le pendenze con il polacco e non ha dato ancora l'ok alla cessione verso il club giallorosso. «? Non ne voglio parlare, non è un nostro giocatore. Vedremo se arriverà lui o se resterà» ha detto, allenatore della Roma, dopo il primo match dell'anno contro il Verona.«È stata una settimana difficile per. Ho fatto la scelta di non mandarlo in campo per preservarlo, ne stiamo parlando anche con lui» ha spiegato l'allenatore giallorosso al fischio finale del match d'esordio. «Perché convocarlo? Era importante stare con il gruppo. La squadra ha fatto una partita buona, non c'era bisogno di metterlo in campo questa sera».