Roma-Napoli 0-1, Osimhen da urlo: Olimpico espugnato, primo posto a +3

Il Napoli si impone 1-0 all'Olimpico sulla Roma grazie ad un eurogol di Osimhen che gela lo stadio Olimpico a dieci minuti dalla fine della sfida. Grazie a questo successo la squadra di Spalletti si porta sola in vetta alla classifica di Serie A con 29 punti mentre la Roma resta quinta a 22 punti. Per il Napoli è l'11esima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei lo avevano ottenuto con Ottavio Bianchi in panchina.

Lozano subito pericoloso, Kvara non ci arriva dopo pochi secondi. Pressing alto degli azzurri in maglia scura. Davanti a un Olimpico gremito e con un tifo dalle grandi occasioni. Poi è Camara ad andare al tiro, Juan Jesus attento. Ci prova Zaniolo ma tiro alto. Ndombele sbaglia in mediana (e non è la prima volta) regalando una palla che Abraham sbaglia. Il Napoli riesce a rispondere solo al 26' con un tiro centrale di Zielinski parato da Rui Patricio. Al 34' ci riprova Lozano ma il tiro era da posizione troppo defilata. Kvara tira la bomba poco dopo la muraglia giallorossa la respinge. Al 37' Ndombele va a terra e l'arbitro indica il calcio di rigore. Polemiche e review: Irrati si rimangia la revisione. Al 44' Lozano ci riprova: ma para sempre il portiere portoghese. Quindi il messicano è ammonito per proteste. Finisce un primo tempo un po' "bloccato" da ambo le parti.

Nella ripresa subito ammonito Ndombele. Lozano esegue la staffilata ma Rui Patricio si supera. Zielinski super a centrocampo al 53', Kvara però non riesce a sfondare. Fuori Ndombele (in ombra) per Elmas. Che ci prova dopo poco ma il tiro va fuori. Anche Juan Jesus si mangia un gol fatto: una sorta di rigore in movimento. Entra il 'gallo' Belotti per Abraham. Al 69' contropiede top azzurro non concluso nel migliore dei modi da Osimhen: fuori. Dentro Gaetano e Politano per Piotr e Lozano. Olivera ammonito per fallo su Zaniolo: occasione pericolosa per la Roma. Ma all'80' Osimhen fa urlare tutti all'improvviso e caccia dal cilindro un gol pazzesco: sterza e mette in rete da posizione defilata, una rete alla Van Basten. Cinque minuti di recupero. E alla fine è gioia grande.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2)

1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 20 Camara, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 22 Zaniolo, 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 8 Matic, 11 Belotti, 14 Shomurodov, 17 Vina, 52 Bove, 62 Volpato, 65 Tripi, 68 Tahirovic, 92 El Shaarawy. All. Mourinho.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 20 Zielinski, 68 Lobotka, 91 Ndombele; 11 Lozano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 12 Marfella, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 58 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. All. Spalletti.