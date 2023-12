Roma-Napoli 2-0, Juan Jesus: «Non si dimentica come giocare a calcio all'improvviso»

«Ovviamente c’è delusione, perché ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la gara». Juan Jesus analizza Roma-Napoli, una sconfitta pesante per gli azzurri di Walter Mazzarri all'Olimpico, un ko che allontana i campioni in carica dal quarto posto «Nel primo tempo abbiamo gestito bene, nel secondo tempo abbiamo comunque iniziato bene. Poi con l’espulsione di Politano tutto è diventato più difficile. Anche in dieci abbiamo creato, gestito palla, non sembrava neanche che eravamo uno in meno».

Ma cosa manca a questo Napoli? «Ci manca fare gol, se fai gol inizi ad avere fiducia, può crescere pian piano la tranquillità e la serenità che avevamo l’anno scorso» ha spiegato a Sky Sport il difensore brasiliano «Non ci si dimentica come giocare al calcio all'improvviso. Abbiamo vinto uno scudetto meritatamente e oggi facciamo un po’ di fatica, ma dobbiamo la serenità e la consapevolezza che siamo forti e dei bravi calciatori».