Roma-Napoli 2-0, l'Analisi ignorante: intossicati Natale, Santo Stefano, Capodanno...

Dimmi che Il Napoli sta attraversando un momento difficile senza dirmelo: mi sono entusiasmato vedendo MR6 titolare

Rischio intossico natalizio altissimo contro la Roma di MouFRIGNO 🤡🤡🤡, stasera in outfit Ape a Roccaraso a Santo Stefano.

Partiti. Primi quindici minuti e già tre cartellini risparmiati per i giallorossi. E io vorrei cogliere l'occasione per sottolineare come nel calcio che vorrei, Mancini in uno Stadio ci entra solo per pulire gli spogliatoi.

L' aggressività dei giallorossi si traduce in una traversa di Bove.

Poi, Rrahmani ormai si farebbe saltare pure da un Pensionato ma SALVATUTTO MERET

Che subito dopo esce pure da porta e si improvvisa terzino. È LA MAGIA DEL NATALE 😍

La Roma sfodera il solito Rodeo. Calci e caciara e sin qui i sanitari del Napoli hanno corso più di Zielinski.

Mentre in panchina quella Concetta Mobili che non ci ha creduto di MouFRIGNO 🤡🤡🤡 grida ai nostri di smetterla.

Ma l' occasione c è comunque utile per sottolineare come Osimhen abbia ora al suo attivo più abbracci con Mou che con Garcia.

Stima comunque per Marettiello che subisce fallo e resta a terra in modalità bestemmiatore zen per evitare la rissa.

Primo tempo che si chiude 0-0

Sintesi di questo primo tempo: Anguissa si sta riposando in vista della Coppa d'Africa.

Ripresa. Napoli che sembra partire un po' meglio. Ci prova subito Zielu, centrale. Poi Kvara impegna Rui Patricio.

Ma le avvisaglie di quella che sta per trasformarsi in una serata di Juve cominciano a manifestarsi.

Si fa male Pornotka. Dentro James Senese Cajuste.

Giustamente, loro stanno picchiando da inizio partita, ma in 10 ci restiamo noi.

STUPIDISSIMO calcetto di reazione di Politano.

Rosso diretto. Napoli in 10. Mannaggia tutte le cose 😤

S.S.Q.R. (Sono Sculati Questi Romani) El Sha la svirgola e la palla diventa un assist per Pellegrini che la gira da centravanti. 1-0

UH DA ME IL BAMBINELLO È GIÀ ARRIVATO

Con Raspa e Cholito in panchina, LUCIDISSIMO WALTERONE che mette dentro Zanoli e Zerbin VABBÈ IO MI ARRENDO

Meret cerca di tenerci ancora in partita. Mentre Capefrittata decide di festeggiare alla grandissima il rinnovo, guadagnandosi un altro rosso, sul quale non mi esprimerò ma però su dai ditemi cioè non è possibile che l'arbitro faccia questo di mestiere

È UNO SCHERZO VERO, CHIFFIIIIIIIIIII?

Ad un certo punto, ho addirittura paura che espella Meret per le troppe parate

Poi c è anche il 2-0. Ma l' ho scoperto dopo perché avevo già spento. Infatti ho dovuto rimandare il pezzo corretto 😃

Finisce 2-0. Mi sono intossicato Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno e pure Ferragosto. La Roma, senza espulsioni o rigori a favore non vincerebbe manco per sbaglio ma anche stasera GONDRO DUDDO E DUDDI #VittimeDerSistema

Vado a oltraggiare il presepe, ciao