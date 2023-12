Roma-Napoli 2-0, Mazzarri: «Fino all'espulsione di Politano potevamo vincerla»

Un'altra disfatta per il Napoli di Walter Mazzarri, che dopo l'eliminazione in Coppa Italia si arrende anche all'Olimpico contro la Roma in campionato. «Per come stavamo giocando, era il nostro miglior momento. Potevamo vincerla prima dell’espulsione di Politano. Eccessiva? No, degli arbitri non parlo» le parole dell'allenatore azzurro a fine partita «Non siamo stati proprio cinici quando siamo arrivati in area. Ma la Roma, a parte l’occasione di Bove, non ha creato così tanto. Nella ripresa siamo partiti meglio di loro e pensavamo di andare in vantaggio. Poi è andata come è andata, ne prendiamo atto e andiamo avanti».

«Con il 4-3-3 si è fatto bene anche quando sono arrivato io, poi c’erano dei problemi da risolvere ma mi piaceva la squadra. Anche oggi a Roma abbiamo fatto il 68% di possesso palla. Non siamo brillanti in questo momento, ma per me è la strada giusta. Poi se vedremo in futuro di dover cambiare, lo faremo, ma non credo che abbiamo giocato male» ha provato a spiegare Mazzarri dopo il ko per 2-0 nella Capitale. Il Napoli si allontana ancora di più dal 4° posto, obiettivo minimo stagionale «Arrivare in una big in corsa significa non poter allenare. Si gioca ogni tre giorni, anche lo staff atletico non può lavorare.

Alla prima sosta faremo dei richiami, ma non è stato facile per noi. Dobbiamo trovare soluzioni offensive diverse, ci stiamo provando in queste settimane».