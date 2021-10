Roma-Napoli, la sfida dei giganti: Abraham contro super Osimhen

Osimhen contro Abraham, la sfida tra giganti all'Olimpico. Il centravanti nigeriano, un metro e 86, nove centri stagionali, cinque in campionato e quattro in Europa League, con una media realizzativa di una rete ogni 77 minuti, è in forma strepitosa: il vero e proprio uomo in più del Napoli di Spalletti. L'attaccante inglese, di padre nigeriano, un metro e 90, è a quota 4, due in serie A e due in Conference League ma l'ultima rete in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati