Roma-Napoli, Anguissa non sarà del match: si ferma anche Sirigu

Con ogni probabilità, Frank Anguissa non prenderà parte a Roma-Napoli: il centrocampista azzurro anche questa mattina non si è allenato con i compagni a Castel Volturno, complicando la strada che avrebbe potuto riportarlo in squadra in vista della sfida dell'Olimpico di domenica.

Per il centrocampista camerunese lavoro personalizzato e terapie, resta da capire quali saranno le tempistiche per il suo rientro tra i disponibili. Intanto si ferma anche Salvatore Sirigu: il portiere oggi ha fatto palestra e terapie per un risentimento muscolare.