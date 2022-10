Roma-Napoli, Anguissa in gruppo: recupererà in tempo per l'Olimpico?

Doveva essere il giorno decisivo per capire quali fossero le possibilità concrete di rivedere già a Roma in campo Frank Anguissa e forse questo venerdi di allenamento ha detto qualcosa di importante a Luciano Spalletti: il toscano, infatti, questa mattina ha ritrovato almeno in parte il centrocampista camerunese, un'ottima notizia in vista del big match di domenica.

Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, questa mattina Anguissa ha svolto una prima parte di seduta in gruppo con i compagni e una seconda parte di allenamento personalizzato in campo per continuare a recuperare da quel problema fisico avvertito contro l'Ajax in Champions League dieci giorni fa. Domani la rifinitura sarà decisiva. Ancora out Sirigu, che ha fatto terapie e palestra. Terapie per Rrahmani.