Roma-Napoli, elenco convocati: Anguissa e Sirigu restano a casa

Il Napoli pronto a partire per Roma ma senza Zambo Anguissa: il centrocampista camerunese non sarà a disposizione tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani sera contro i giallorossi all’Olimpico dopo aver saltato anche le ultime uscite di stagione con gli azzurri. Due gli altri assenti: Amir Rrahmani, infortunato, e anche Salvatore Sirigu, problema muscolare per lui.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Marfella, Meret;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka;

Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombelé, Zerbin, Zielinski;

Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.