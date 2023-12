Roma-Napoli, da domani i biglietti: divieto per i residenti in Campania

Saranno in vendita da domani - lunedì 18 dicembre - i biglietti per il big match Roma-Napoli, in programma sabato prossimo 23 dicembre 2023, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Per la sfida romana degli uomini di Walter Mazzarri, i tifosi del Napoli potranno acquistare i tagliandi dalle ore 10 di lunedì 18 dicembre fino alle ore 19 di venerdì 22 dicembre 2023.

Come ripordato anche dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, anche per questa gara contro i giallorossi è stato ribadito il divieto di acquisto per residenti Regione Campania, come da Ordinanza Prefetto di Roma. Tutti gli altri tifosi, invece, potranno acquistare il biglietto - costo di 49 euro - con obbligo di possesso della fidelity card prevista dalla SSC Napoli. L'acquisto si potrà effettuare solo fisicamente e non online.