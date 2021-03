Roma-Napoli live dalle 20.45: Gattuso conferma Mertens nel tridente

La 28esima giornata si chiude con il posticipo di domenica sera tra Roma e Napoli, uno spareggio Champions. I giallorossi di Fonseca cercano riscatto dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Parma, gli azzurri di Gattuso, invece, proveranno a dare continuità alla prestigiosa vittoria sul campo del Milan firmata da Politano. Sei indisponibili per Fonseca: oltre allo squalificato Bruno Peres, out anche gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan, Zaniolo e Juan Jesus. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, con Pedro e El Shaarawy trequartisti alle spalle di Dzeko. Nel Napoli mancheranno Di Lorenzo per squalifica e Petagna, Ghoulam, Rrahmani e Lobotka per infortunio. In attacco c'è Mertens, partono dalla panchina Osimhen e Lozano.

LA PARTITA IN DIRETTA

ROMA (3-4-2-1)

13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 7 Pellegrini, 42 Diawara, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko.

A disposizione: 83 Mirante, 87 Fuzato, 14 Villar, 18 Santon, 19 Reynolds, 20 Fazio, 21 Borja Mayoral, 24 Kumbulla, 27 Pastore, 31 Carles Perez, 61 Calafiori. All. Fonseca.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 9 Osimhen, 11 Lozano, 38 Costanzo, 44 Manolas, 58 Cioffi. All. Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

