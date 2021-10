Roma-Napoli vietata ai tifosi residenti a Napoli e provincia

Riapre anche il Settore Ospiti dello Stadio Olimpico e lo farà con i tifosi napoletani che domenica vorranno seguire la squadra in trasferta contro la Roma di Mourinho. Il settore sarà utilizzabile al 75% della capienza normale - come da norma anti-covid - e il biglietto per assistere alla gara costerà 30 euro. Come informato dal club azzurro, però, permane il divieto di acquisto di tagliandi per i residenti a Napoli e provincia in tutti i settori dello stadio.