Juan Jesus, un'occasione al vento: «Ma felice di aver vinto alla fine»

Una vittoria da ex per Juan Jesus, ancora protagonista dal primo minuto nel Napoli che espugna Roma. «Tutte le squadre in cui ho giocato mi hanno sempre trovato pronto: sono un professionista, sono corretto con i miei compagni, a Napoli è come in passato: se sono titolare o un sostituto non cambia: dieci minuti o cinque non cambia, io gioco uguale» ha detto il brasiliano a fine partita.

«La roma era fortissima sui calci piazzati, ho provato a richiamare sempre l'attenzione dei miei compagni stasera» ha continuato Juan Jesus. «Occasione gol? Devo migliorare, ci sta: mi sono ritrovato lì e ho detto "Ora che faccio?" Ero troppo gasato in quel momento, non sono un bugiardo e ammetto di aver tirato malissimo. Ma sono contento che alla fine abbiamo vinto, la squadra si è comportata bene. C'era tanta sfiducia su di noi in estate ma noi abbiamo sempre fatto gruppo dal primo momento. Ci sono persone perbene, lavoriamo per migliorarci e in partita si vede, dobbiamo continuare così. Ci sono tante partite ancora davanti a noi. Ci sono squadre forti, ma pensiamo a noi, abbiamo il nostro destino in mano».