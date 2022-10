Osimhen: un gol per mia figlia «Il Napoli sa cosa deve fare»

Ancora un gol e stavolta decide la vittoria a Roma del suo Napoli. «È stata una partita dura stasera, abbiamo preso tre punti importanti dimostrando di essere una squadra dura da battere» ha spiegato il nigeriano a fine partita «Il gol lo dedico a mia figlia e alla mia compagna, ma anche per chi mi è stato accanto in queste settimane di infortunio fuori dal campo».

«Come ho sempre detto, tutto il Napoli sa quello che deve fare in campo» ha continuato Osimhen a Dazn «Sono orgoglioso della squadra, ma non ci pensiamo: ragioniamo partita per partita, poi dopo vedremo dove poter arrivare» ha concluso Osimhen.