Roma-Napoli, rivincita in Primavera: Ambrosino corsaro dalla capolista

Sembrava impossibile, ma il Napoli Primavera ce l'ha fatta. Gli azzurrini di Nicolo Frustalupi battono in trasferta la Roma in una riedizione a parti invertite del match andato in scena lunedì scorso con gli azzurri di Spalletti contro la squadra di Mourinho. Una vittoria fondamentale per la classifica, tre punti che fanno respirare il Napoli ancora troppo vicino al fondo della graduatoria.

A decidere il match è sempre lui, Giuseppe Ambrosino, il procidano bomber del campionato con la rete numero 16 della sua spettacolare stagione. Un gol in apertura che decide tutto: bella l'invenzione di Vergara per il numero 10 azzurro, stop sopraffino, finta a far sedere il difensore e gol. Siamo al quarto d'ora, i padroni di casa provano a rispondere e hanno due grandi occasioni: il palo di Tahirovic prima dell'intervallo e il tiro di Padula parato da Idasiak nella ripresa. Anche gli azzurrini sprecano il raddoppio, ma si godono la festa finale e una vittoria d'oro per rincorrere la salvezza.