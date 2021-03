Roma-Napoli, il dubbio di Gattuso: Mertens ancora favorito su Osimhen

Uno spareggio Champions. Perché il quarto posto passa anche dalla gara di domani sera sul campo della Roma. Lo sa bene Gennaro Gattuso che infatti è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile all'Olimpico. In porta ancora spazio dal primo minuto per Ospina. In difesa, invece, nessun dubbio per quel che riguarda i due terzini visto che Di Lorenzo è squalificato e Ghoulam infortunato: a destra ci sarà Hysaj e a sinstra Mario Rui. Al centro ballottaggio tra Maksimovic e Manolas per affiancare Koulibaly.

Centrocampo a due con Fabian Ruiz e l'oramai insostituibile Demme a gestire il traffico. Lozano sta meglio e potrebbe giocare a gara in corso, ma dal primo minuto la batteria di trequartisti sarà composta da Politano, Zielinski e Insigne. Ultimo ballottaggio per l'attacco, dove Mertens parte leggermente favorito su Osimhen per una maglia da titolare, ma il nigeriano scalpita per staccare in volata il belga ancora a secco dopo il ko alla caviglia.

