Roma-Napoli, probabili formazioni: Anguissa prova per la panchina

Dice che c'era una volta che non dormiva prima di fare la formazione proprio perché aveva paura di sbagliarla. Tempi andati. Ora è tutto diverso per Spalletti che si avvicina alla super sfida dell'Olimpico fingendo di avere qualche dubbio, nascondendo le sue scelte anche ai calciatori ma ha già scelto. Gli indizi non sono pochi su quelle che saranno le scelte iniziali. Oggi in conferenza, come sempre, dirà che la storia dei titolari e delle riserve lo infastidisce. Ma in ogni caso sono tanti i ballottaggio possibili in queste ore. Lui si dice sereno perché tanto o giocano prima o giocano dopo, giocano tutti. Ma contro Mourinho occorre partire bene. Perché mica si possono sempre sistemare le cose in corsa. E allora prima punta con Osimhen che è abbondantemente favorito rispetto a Raspadori. Non solo perché il nigeriano ha recuperato in pieno ma anche per il tipo di gara che aspetta il Napoli all'Olimpico. Anguissa ieri mattina si è allenato con maggiore continuità. Se tutto va bene, stamane farà il suo primo allenamento completo: l'obiettivo è portarlo in panchina domani sera. Dunque, di convocarlo. Al suo posto Elmas e Ndombele sono sullo stesso piano, nel senso che tutti e due hanno dimostrato che un tempo per uno possono sostenerlo. Chi prima e chi dopo nel caso - molto probabile - di non recupero in tempo utile? Lozano è stavolta favorito su Politano sulla fascia di destra mentre in difesa Juan Jesus è in netto vantaggio su Ostigard. Perché Rrhamani, a questo punto, tornerà disponibile solo per la gara con il Sassuolo. Tra una settimana. C'è poi un'altra opzione, quella che prevede l'inserimento iniziale di Olivera proprio per dare maggiore struttura fisica al Napoli sulle situazioni di calcio piazzato. Non partirà neppure Sirigu che anche ieri ha fatto solo palestra.

Trasferta vietata per i tifosi residenti a Napoli: un peccato. Una febbre che cresce sempre di più tra i tifosi azzurri. Tant'è che anche per la gara di mercoledì con i Glasgow Rangers sono stati venduti già 35mila biglietti. Gli scozzesi hanno provato ancora ieri a chiedere all'Uefa di far andare a Napoli i propri tifosi (trasferta vietata dopo che all'andata per i funerali della Regina Elisabetta venne impedito ai sostenitori azzurri di partire per Glasgow). Dopo la nota del club: «Comunque non viaggiate per Napoli per motivi di sicurezza».