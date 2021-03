Lozano pronto a riprendersi il posto da titolare contro la Roma

Lozano subito ai blocchi di partenza verso Roma con gli altri. È questa la nuova buona notizia del Napoli di Gattuso che dopo il riposo post Milano ha riacceso gli interruttori fisici e mentali della rincorsa alla Champions League, riprendendo la preparazione dopo due giorni di stop. 48 ore, però, durante le quali il Chucky non è rimasto a riposo, anzi: ha continuato ad allenarsi per farsi trovare pronto dopo un mese di stop, dopo quell'infortunio muscolare nella vittoria contro la Juventus al Maradona Stadium. Lozano vuole riprendere il filo del discorso bruscamente interrottosi con la lunga pausa e tornare a essere uno degli azzurri più in forma, con i nove gol segnati sinora. Anche perché contava di essere anche lui a Milano, ma i medici hanno consigliato di non rischiarlo, proprio perché così ha tutta la settimana a disposizione per prepararsi al meglio.

In più Lozano darà anche respiro a Politano, che ha giocato le ultime partite senza soluzione di continuità, anche lui diventando un giocatore quasi insostituibile sulla fascia destra e l'uomo del giorno per il gol segnato al Meazza contro il Milan.

Il messicano è l'oggetto del desiderio di tutti, e infatti è stato anche convocato dal ct messicano Tata Martino per il doppio impegno della Nazionale che giocherà in Europa contro il Galles e la Costa Rica a fine marzo. El Chucky ci sarà, ma prima vuole cominciare a spingere di nuovo per la rincorsa alla Champions sfidando la Roma. Il Napoli ha chiaro l'obiettivo e punta al terzo successo di fila, sapendo anche quanto conterebbe battere i giallorossi anche nel ritorno dopo il successo dell'andata.

