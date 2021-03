Roma-Napoli spareggio Champions: Lozano e Osimhen dalla panchina

Dopo il Milan stasera c'è la Roma: un altro esame Champions decisivo per il Napoli. Gli azzurri rigenerati dal successo del Meazza contro i rossoneri di Pioli si sono rimessi in corsa e ora sono attesi a una conferma contro la squadra di Fonseca.

Napoli e Roma hanno gli stessi punti, 50, e sono quinte a due punti dall'Atalanta: lo scontro diretto dell'Olimpico sarà importantissimo per la corsa Champions, allo stadio stasera ci sarà il presidente De Laurentiis. Gli azzurri di Gattuso sono a caccia di continuità di prestazioni e di risultati: la serie positiva è cominciata con il Benevento ed è proseguita con Sassuolo, Bologna e Milan. Dieci punti nelle ultime quattro partite, una ripresa della squadra di Gattuso nel momento più difficile che ora dovrà continuare a dare un segnale forte contro una diretta concorrente, in una partita che avrà il sapore dello spareggio. Morale alto anche per la Roma dopo il successo a Kiev contro lo Shakhtar e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, squadra giallorossa che però dovrà fare i conti con la stanchezza per l'impegno europeo di giovedì sera.

Gattuso confermerà in blocco la squadra che ha vinto al Meazza contro il Milan con un unico cambio obbligato, quello dello squalificato Di Lorenzo: l'unico volto nuovo sarà Mario Rui che giocherà da terzino sinistro con Hysaj che tornerà a destra. L'altro ballottaggio in difesa vede in vantaggio Maksimovic su Manolas e sarà quindi ancora l'ex granata ad affiancare Koulibaly da centrale difensivo. L'ex giallorosso invece partirà dalla panchina per entrare se necessario a partita in corso. Il Napoli cercherà di confermare i segnali positivi in fase difensiva mostrati contro il Milan, match in cui gli azzurri sono riusciti ad interrompere la lunga serie negativa di gol subiti in trasferta. Una grande prova dei difensori a cominciare da Koulibaly, tornato su ottimi livelli, e di tutta la squadra che ha svolto un grande lavoro in fase difensiva a cominciare dagli attaccanti che hanno dato un grande contributo nei rientri.

Preziosa la presenza a centrocampo di Demme che garantisce grande equilibrio alla squadra e protezione alla linea a quattro arretrata oltre che una distribuzione precisa della manovra dal basso. Il tedesco sta funzionando benissimo in coppia con Fabian Ruiz, apparso in netta crescita contro il Milan: lo spagnolo ha assicurato molte più verticalizzazioni alla manovra con passaggi in profondità e ne hanno tratto giovamento gli attaccanti che sono risultati molto più incisivi nella sfida del Meazza. I due centrocampisti centrali hanno funzionato bene sia in costruzione che nella fase di non possesso riuscendo a dare il meglio sia in impostazione che in copertura.

Gattuso si riaffida a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle della punta centrale Mertens, lo stesso schieramento iniziale di Milano. I due esterni stanno dando un grande contribuito in termini di gol, insieme all'altro esterno Lozano che andrà in panchina stasera all'Olimpico contro la Roma (in tre hanno messo a segno 30 gol). Il messicano, quindi rientra dopo l'infortunio muscolare accusato il 13 febbraio contro la Juve e potrebbe avere la possibilità di giocare uno spezzone di partita. In gran forma anche Zielinski, il polacco sta facendo sempre meglio nel ruolo di trequartista in termini di gol e assist, preziosissimo quello a Politano per il gol vincente contro il Milan. Al centro dell'attacco ancora Mertens, poco brillante nell'ultima sfida al Meazza e in passato spesso decisivo all'Olimpico contro la Roma. Parte in panchina Osimhen che troverà spazio a partita in corso o per una nuova staffetta con Mertens oppure per giocare uno spezzone di partita con il belga.

Indisponibile lo slovacco Lobotka per la trasferta di Roma: il centrocampista azzurro in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato ieri mattina un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio. L'intervento è stato effettuato alla clinica «Ruesch». In settimana potrà tornare ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno per essere poi nuovamente disponibile dopo la sosta di campionato. Assenti anche Petagna e Rrahmani, indisponibili per problemi muscolari, e lo squalificato Di Lorenzo.

