Roma-Napoli, probabili formazioni: Anguissa lavora ancora a parte

Il Napoli torna in campo dopo due giorni di riposo concessi dal club e le attenzioni di tutti vanno sugli infortunati. Come riportato dal club, questa mattina a Castel Volturno Frank André Zambo Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

La speranza di tutti - Spalletti compreso - è il recupero lampo del centrocampista camerunese che ero non ha a disposizione troppo tempo davanti a sé. A Roma mancherà certamente Amir Rrahmani: per lui solo terapie.