Roma-Napoli, probabili formazioni: c'è Juan Jesus in difesa con Kim

Toccherà ancora a Juan Jesus sostituire dal primo minuto l'infortunato Rrahmani: il brasiliano giocherà al centro della difesa in coppia con Kim. E quella dell'Olimpico contro la Roma sarà per lui sarà una partita speciale: cinque anni in maglia giallorossa, un rapporto straordinario con i tifosi, la città, i compagni di squadra e tantissime emozioni racchiuse nella lettera pubblicata sul suo profilo instagram dopo l'addio a fine maggio 2021.

Nelle ultime due stagioni con Fonseca allenatore giocò pochissimo e andò via a scadenza di contratto: il finale con la Roma fu amaro perché con l'allenatore portoghese giocò pochissimo (in totale 16 presenze in due anni). Un brutto finale, quindi, dopo aver vissuto tanti momenti magici nei tre anni precedenti a cominciare dalle vittorie nei derby con la Lazio e dal 3-0 al Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League del 10 aprile 2018: il difensore brasiliano era in campo e fu uno degli splendidi protagonisti di quella squadra allenata da Di Francesco che con una partita perfetta ribaltò la sconfitta dell'andata al Camp Nou eliminando lo squadrone di Messi, Suarez, Iniesta, Piquè.

Nel suo primo anno a Roma, la stagione 2016-2017, l'allenatore era Luciano Spalletti e riuscì a ritagliarsi un ruolo importante in quella squadra come sta facendo nel Napoli: il tecnico toscano lo stima molto e riesce ad esaltare quelle che sono le sue qualità migliori. Già l'anno scorso Juan Jesus si rivelò molto importante e rispose con belle prestazioni tutte le volte che venne schierato da titolare, oppure quando fu impiegato a partita in corso. In questa stagione si è ripetuto facendosi trovare pronto per sostituire l'infortunato Rrahmani, nell'ultimo match di domenica scorsa al Maradona contro il Bologna oltre a fornire un'ottima prestazione difensiva ha anche segnato nel finale del primo tempo il gol dell'1-1 a pochi istanti dal termine della prima frazione.

Una rete importantissima quella firmata da Juan Jesus che ha consentito al Napoli di rientrare in partita contro i rossoblù in un momento non semplice prima poi di chiuderla sul 3-2, decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Difensore esperto, bravo a sfruttare l'anticipo e rapido quando c'è da ripiegare all'indietro sull'attaccante avversario che prova a sfruttare la profondità: sicuro anche sui colpi di testa, un difensore completo e di grande affidabilità.

Entusiasmo dei tifosi azzurri alla stazione centrale, ieri sera all'arrivo del pullman dei calciatori azzurri, dopo l'allenamento pomeridiano a Castel Volturno: cori da stadio, Spalletti ha autografato una maglia un giovanissimo fan azzurro. La trasferta di stasera all'Olimpico è vietato ai residenti a Napoli in Campania, nel settore ospiti ci saranno i tifosi azzurri che vivono a Roma.