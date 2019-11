© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sconfitta dura da digerire, una prestazione ancora sotto le aspettative. Lorenzo Insigne analizza così il momento del Napoli dopo il ko dell’Olimpico contro la. Un capitano azzurro dai toni calmi ma decisi: «È dura andare in campo dopo una partita come quella contro l’Atalanta, quando ti succede contro pensi che tutti ce l’abbiano con te, ma abbiamo dato tutto in campo. Il Var oggi è stato preciso ha visto il mani di, mercoledì non ha visto più episodi. Non vogliamo piangere, ma è così».Ora bisogna guardare avanti. «, martedì abbiamo una partita importantissima. Non possiamo demoralizzarci altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo solo lavorare con l’aiuto di Ancelotti che ci darà una mano. Non so cosa dire, tra pali e traverse non siamo riusciti a fare risultato. Martedì faremo la partita della vita. Bisogna essere pronti per passare il turno».