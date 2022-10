Roma-Napoli, tensione tra i tifosi: «Vesuvio vomita su quella fogna»

Roma-Napoli sarà uno spettacolo in campo ma fuori gli animi dei tifosi continuano ad essere tesi, come sempre è stato negli ultimi anni. Da più parti, negli ambienti della tifoseria romana, sono spuntati nelle ultime ore striscioni contro la città di Napoli e i tifosi azzurri: «Roma sogna, Vesuvio vomita su quella fogna» recita uno di questi. Le immagini sono diventate immediatamente virali on line. Le autorità hanno deciso per le limitazioni alla tifoseria ospite: all'Olimpico questa sera non ci saranno tifosi provenienti dalla Campania.