Spalletti, vittoria diversa dalle altre: «Osimhen non giocherà più da solo»

Voleva vincere e l'ha fatto, conservando la vetta della classifica anche per questa domenica. «Mou dice che non abbiamo meritato? Non lo so, non rispondo, preferisco parlare della partita» le parole di Luciano Spalletti, protagonista contro la "sua" Roma espugnando l'Olimpico per allungare il filotto di vittorie consecutive «Sapevamo fosse piena di trappole e il Napoli ha saputo invece interpretarla benissimo, pur sbagliando qualcosa».

«Siamo rimasti sempre ordinati, abbiamo creato occasioni per la vittoria senza condere nulla alla Roma» ha continuato Spalletti a Dazn a fine gara «Siamo stati bravi a vincerla in modo diverso da altre volte, questo è un plauso maggiore alla mia squadra. Osimhen? Abbiamo bisogno dei suoi gol e delle accelerazioni che solo lui. quando avrà messo a posto alcune emozioni e capirà di non dover fare tutto da solo diventerà fortissimo. Abbiamo bisogno anche dei suoi centimetri e della sua fisicità che ci aiutano in campo». Complimenti anche a Kim: «È una cosa bestiale, ci dà sempre una mano in campo. La rosa numericamente è quella dell'anno scorso, ma in qualche ruolo ci manca ancora la doppia soluzione. Non abbiamo la fisicità della Roma, ma sappiamo far girare la palla, giocarla in continuazione, però siamo stati bravi anche a giocarla diversamente».